В Одесі 11 тисяч абонентів залишаються без світла після ворожих атак
Київ • УНН
В Одесі тривають роботи з відновлення електропостачання після ворожих атак. Близько 11 тисяч абонентів залишаються без світла, тоді як для майже 9 тисяч споживачів живлення відновлено.
В Одесі тривають роботи з відновлення електропостачання після ворожих атак. Без світла поки що залишаються близько 11 тисяч абонентів. Про це заявив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Після аварії на одному з енергетичних об’єктів, що неодноразово зазнавав ворожих атак, станом на 19:00 відновлено живлення для майже 9 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури там, де це технічно можливо. Без світла поки що залишаються близько 11 тисяч абонентів
За словами глави Одеської ОВА, енергетики працюють цілодобово і продовжують поетапне відновлення електропостачання.
Атака рф на Чорноморськ Одеської області: пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалі, відсутня електрика09.10.25, 09:20 • 3205 переглядiв