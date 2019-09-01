В Одессе школам рекомендуют сократить уроки из-за жары

Буйневич отметила, что календарная осень начинается очень жаркими днями, столбики термометров будто не читают прогнозов: пока 32.

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"... рекомендуем школам сократить уроки к похолоданию, по крайней мере, на первую неделю до 35 минут", - написала она.

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Кроме того, чиновница призвала обратить внимание на жару во время линеек: если заведение их проводит, время должно быть кратким.