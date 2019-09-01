В Одессе школам рекомендуют сократить уроки из-за жары
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Одессе из-за жары школам рекомендуют сократить продолжительность урока до 35 минут. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на своей странице в Facebook, передает УНН.
Буйневич отметила, что календарная осень начинается очень жаркими днями, столбики термометров будто не читают прогнозов: пока 32.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев 2 сентября ждет летняя жара, а 3 сентября - гроза
"... рекомендуем школам сократить уроки к похолоданию, по крайней мере, на первую неделю до 35 минут", - написала она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр образования записала видеоприветствие ко Дню знаний
Кроме того, чиновница призвала обратить внимание на жару во время линеек: если заведение их проводит, время должно быть кратким.