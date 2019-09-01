В Одессе школам рекомендуют сократить уроки из-за жары

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 27233 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127288 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118593 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123651 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127288 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152228 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150896 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140778 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 199200 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Актуальное
В Одессе школам рекомендуют сократить уроки из-за жары

В Одессе школам рекомендуют сократить уроки из-за жары

Киев  •  УНН

 • 10699 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Одессе из-за жары школам рекомендуют сократить продолжительность урока до 35 минут. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на своей странице в Facebook, передает УНН.

Буйневич отметила, что календарная осень начинается очень жаркими днями, столбики термометров будто не читают прогнозов: пока 32.

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"... рекомендуем школам сократить уроки к похолоданию, по крайней мере, на первую неделю до 35 минут", - написала она.

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Кроме того, чиновница призвала обратить внимание на жару во время линеек: если заведение их проводит, время должно быть кратким.

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