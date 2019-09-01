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Українців 2 вересня чекає літня спека, а 3 вересня - гроза

Українців 2 вересня чекає літня спека, а 3 вересня - гроза

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Синоптики дали прогноз на перші кілька днів вересня. Так, 2 вересня українців чекає літня спека, а уже 3-го вересня - гроза і зниження температури. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, 2 вересня в Україні очікується мінлива хмарність.

"Без опадів, лише у західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура, за даними синоптиків, вночі сягне 12-17°, на узбережжі морів до 21°, у східних областях подекуди 8-11°, вдень 27-32°.

3-4 вересня в Україна теж очікується мінлива хмарність.

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"3 вересня в західних, північних та Вінницькій областях, 4 вересня в Україні, крім східної частини, Криму і Приазов'я, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, у східній частині, 3 вересня і в південних областях південно-східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, у ці дні температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, 4 вересня в західних, північних та Вінницькій областях 10-15°; вдень 26-31°, в західних, 4 вересня і в північних, Вінницькій та Черкаській областях 20-25°.

5-6 вересня в Укргідрометцентрі українцям обіцяють місцями короткочасний дощ, грозу.

Температура вночі 8-14°, вдень 19-25°; на півдні та сході вночі 12-18°, вдень 23-29°.

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