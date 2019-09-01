Украинцев 2 сентября ждет летняя жара, а 3 сентября - гроза

По данным синоптиков, 2 сентября в Украине ожидается переменная облачность.

"Без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

Температура, по данным синоптиков, ночью достигнет 12-17°, на побережье морей до 21°, в восточных областях местами 8-11°, днем 27-32°.

3-4 сентября в Украине тоже ожидается переменная облачность.

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"3 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 4 сентября в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, в восточной части, 3 сентября и в южных областях юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в эти дни температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, 4 сентября в западных, северных и Винницкой областях 10-15°; днем 26-31°, в западных, 4 сентября и в северных, Винницкой и Черкасской областях 20-25°.

5-6 сентября в Укргидрометцентре украинцам обещают местами кратковременный дождь, грозу.

Температура ночью 8-14°, днем 19-25°; на юге и востоке ночью 12-18°, днем 23-29°.