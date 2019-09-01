Міністр освіти записала відеовітання до Дня знань
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українські університети мають стати місцем створення нових ідей та смислів. На цьому наголосила міністр освіти і науки України Ганна Новосад у своєму відеозверненні з нагоди нового навчального року. Відповідне відео оприлюднено на сайті МОН, передає УНН.
“Мені здається дуже символічним те, що свою роботу я починаю на початку нового навчального року. Адже, погодьтеся, для кожного з нас саме цей період дає відчуття шансу, можливості поставити нові цілі, нові задачі та нові плани”, - зазначила Ганна Новосад.
Міністр підкреслила: все, що вона має в своєму житті - завдяки освіті та хорошим вчителям.
Очільниця МОН наголосила, що в Україні вже є садочки та школи, які дають високу якість освіти та виховують щасливих та успішних дітей, а також, що виховати таких дітей можуть лише успішні, професійні та вмотивовані вчителі.
“А тому наше завдання зробити так, аби кожна українська дитина мала доступ саме до таких шкіл і саме до таких педагогів”, - зауважила Ганна Новосад.
Вона додала, що українські університети мають стати місцем створення нових ідей та смислів, а також, що необхідно підтримати кращих - “тих, хто створює нову якість освіти та дуже жорстко дотримується академічної доброчесності”.
Нагадаємо, Новосад отримала від Гриневич перехідні книги з описом реформ.