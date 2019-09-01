Министр образования записала видеоприветствие ко Дню знаний

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112997 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123859 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115377 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121306 просмотра

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинские университеты должны стать местом создания новых идей и смыслов. Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад в своем видеообращении по случаю нового учебного года. Соответствующее видео опубликовано на сайте МОН, передает УНН.

"Мне кажется очень символичным то, что свою работу я начинаю в начале нового учебного года. Ведь, согласитесь, для каждого из нас именно этот период дает ощущение шанса, возможности поставить новые цели, новые задачи и новые планы", - отметила Анна Новосад.

Министр подчеркнула: все, что она имеет в своей жизни - благодаря образованию и хорошим учителям.

Руководительница МОН отметила, что в Украине уже есть садики и школы, которые дают высокое качество образования и воспитывают счастливых и успешных детей, а также, что воспитать таких детей могут только успешные, профессиональные и мотивированные учителя.

"Поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ именно к таким школам и именно в таким педагогам", - отметила Анна Новосад.

Она добавила, что украинские университеты должны стать местом создания новых идей и смыслов, а также, что необходимо поддержать лучших - "тех, кто создает новое качество образования и очень жестко придерживается академической добропорядочности".

Напомним, Новосад получила от Гриневич переходные книги с описанием реформ.

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