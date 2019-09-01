Министр образования записала видеоприветствие ко Дню знаний
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинские университеты должны стать местом создания новых идей и смыслов. Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад в своем видеообращении по случаю нового учебного года. Соответствующее видео опубликовано на сайте МОН, передает УНН.
"Мне кажется очень символичным то, что свою работу я начинаю в начале нового учебного года. Ведь, согласитесь, для каждого из нас именно этот период дает ощущение шанса, возможности поставить новые цели, новые задачи и новые планы", - отметила Анна Новосад.
Министр подчеркнула: все, что она имеет в своей жизни - благодаря образованию и хорошим учителям.
Руководительница МОН отметила, что в Украине уже есть садики и школы, которые дают высокое качество образования и воспитывают счастливых и успешных детей, а также, что воспитать таких детей могут только успешные, профессиональные и мотивированные учителя.
"Поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ именно к таким школам и именно в таким педагогам", - отметила Анна Новосад.
Она добавила, что украинские университеты должны стать местом создания новых идей и смыслов, а также, что необходимо поддержать лучших - "тех, кто создает новое качество образования и очень жестко придерживается академической добропорядочности".
Напомним, Новосад получила от Гриневич переходные книги с описанием реформ.