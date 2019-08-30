Новосад отримала від Гриневич перехідні книги з описом реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Колишня міністр освіти і науки України Лілія Гриневич сьогодні офіційно привітала свою наступницю Ганну Новосад з призначенням на посаду та вручила їй перехідні книги з описом реформ, які здійснювало відомство у період її керівництва. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу МОН України.
“Я вважаю, що ваше призначення є одним із найвдаліших рішень цього уряду. Ви є людиною, яка є співтворцем багатьох позитивних змін, що ми здійснили за останні три роки. Крім того, ви розумієте їхню природу та причини. Я впевнена, що усе це стане запорукою розвитку освітньої галузі”, – йдеться в повідомленні.
Під час зустрічі вона подарувала новій очільниці дві перехідні книги, куди увійшов опис реформ, які здійснювало Міністерство протягом 2016-2019 років.
Нагадаємо, посол Канади в Україні привітав призначення на посаду міністра освіта та науки України Ганну Новосад, та відзначив, що вона є випускницею Канадсько-української програми парламентського стажування.