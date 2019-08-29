Посол Канади в Україні відзначив освіту нової очільниці МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Посол Канади в Україні привітав призначення на посаду міністра освіта та науки України Ганну Новосад, та відзначив, що вона є випускницею Канадсько-української програми парламентського стажування. Про це повідомляє УНН із посиланням на його мікроблог у Twitter.
“Новий український міністр освіти і науки Ганна Новосад — випускниця Канадсько-української парламентської программи стажування (CUPP)”, — написав Ващук, додавши вітання на трьох мовах — українській, англійській та французській — “Congratulations. Félicitations! Вітаємо!”.
Як повідомляв УНН, сьогодні під час першого засідання народних депутатів IX скликання Верховної Ради України, прем’єр-міністром було обрано Олексія Гончарука, а очільником МЗС — Вадима Пристайко.
Зокрема, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.
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