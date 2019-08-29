Посол Канады в Украине отметил образование новой главы МОН

“Новый украинский министр образования и науки Анна Новосад — выпускница канадско-украинской парламентской программы стажировки (CUPP)”, — написал Ващук, добавив приветствия на трех языках — украинском, английском и французском — “Congratulations. Félicitations! Поздравляем!”.

Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука, а главой МИД — Вадима Пристайко.

В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВР поддержала назначение Рябошапки на должность Генпрокурора