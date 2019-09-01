В Одесі школам рекомендують скоротити уроки через спеку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Одесі через спеку школам рекомендують скоротити тривалість уроку до 35 хвилин. Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Буйневич відзначила, що календарна осінь починається дуже спекотними днями, стовпчики термометрів наче не читають прогнозів: наразі 32.
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"... рекомендуємо школам скоротити уроки до похолодання, принаймні, на перший тиждень до 35 хвилин", - написала вона.
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Крім того, чиновниця закликала звернути увагу на спеку під час лінійок: якщо заклад її проводить, час має бути стислим.