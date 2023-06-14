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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Одессе восстановлено движение транспорта по проспекту Шевченко

Киев • УНН

 • 2570399 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Одесская ОГА сообщила о возобновлении движения по проспекту Шевченко, который ранее был перекрыт из-за ликвидации последствий ночной вражеской ракетной атаки на город, передает УНН.

В Одессе восстановлено движение транспорта по проспекту Шевченко

Цитата

"Сообщаем, что движение по проспекту Шевченко в Одессе разблокировано. Транспортные средства могут свободно передвигаться по дороге", - проинформировала Одесская ОГА. 

Дополнение

Враг сегодня ночью направил на Одессу 4 "Калибры" с корабля в Черном море. Три человека погибли, еще десять получили ранения. Было повреждено много об’объектов гражданской инфраструктуры.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в каждой из ракет, которыми рф сегодня осуществила ночной обстрел Одессы, было "не менее 40 иностранных комплектующих".

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