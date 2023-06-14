В Одессе восстановлено движение транспорта по проспекту Шевченко

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"Сообщаем, что движение по проспекту Шевченко в Одессе разблокировано. Транспортные средства могут свободно передвигаться по дороге", - проинформировала Одесская ОГА.

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Враг сегодня ночью направил на Одессу 4 "Калибры" с корабля в Черном море. Три человека погибли, еще десять получили ранения. Было повреждено много об’объектов гражданской инфраструктуры.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в каждой из ракет, которыми рф сегодня осуществила ночной обстрел Одессы, было "не менее 40 иностранных комплектующих".

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