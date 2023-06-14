В Одессе восстановлено движение транспорта по проспекту Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Одесская ОГА сообщила о возобновлении движения по проспекту Шевченко, который ранее был перекрыт из-за ликвидации последствий ночной вражеской ракетной атаки на город, передает УНН.
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"Сообщаем, что движение по проспекту Шевченко в Одессе разблокировано. Транспортные средства могут свободно передвигаться по дороге", - проинформировала Одесская ОГА.
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Враг сегодня ночью направил на Одессу 4 "Калибры" с корабля в Черном море. Три человека погибли, еще десять получили ранения. Было повреждено много об’объектов гражданской инфраструктуры.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в каждой из ракет, которыми рф сегодня осуществила ночной обстрел Одессы, было "не менее 40 иностранных комплектующих".
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