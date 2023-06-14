В Одесі поновлено рух транспорту проспектом Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Одеська ОДА повідомила про відновлення руху проспектом Шевченка, який раніше був перекритий через ліквідацію наслідків нічної ворожої ракетної атаки на місто, передає УНН.
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"Повідомляємо, що рух проспектом Шевченка в Одесі розблоковано. Транспортні засоби можуть вільно пересуватися дорогою", - проінформувала Одеська ОДА.
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Ворог сьогодні вночі спрямував на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі. Три людини загинули, ще десять отримали поранення. Було пошкоджено багато об’єктів цивільної інфраструктури.
Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у кожній з ракет, якими рф сьогодні здійснила нічний обстріл Одеси, було "не менше 40 іноземних комплектуючих".
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