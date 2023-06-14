В ракетах, якими атакували Одесу, були іноземні комплектуючі - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у кожній з ракет, якими рф сьогодні здійснила нічний обстріл Одеси, було "не менше 40 іноземних комплектуючих". Про це він написав на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Одеса. росіяни обстріляли місто Калібрами. Загинули цивільні люди.
У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих", - йдеться у повідомленні.
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Також Єрмак зазначив, що "без мікроелектроніки росія не зможе їх виробляти".
"Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь", - додав очільник ОП.
Нагадаємо
У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.
Зокрема, ворог вдруге за тиждень атакував Одесу. З акваторії Чорного моря армія рф випустила чотири крилаті ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили три, але було і влучання.
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