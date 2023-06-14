В ракетах, которыми атаковали Одессу, были иностранные комплектующие - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в каждой из ракет, которыми рф сегодня осуществила ночной обстрел Одессы, было "не менее 40 иностранных комплектующих". Об этом он написал на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Одесса. русские обстреляли город калибрами. Погибли гражданские люди.
В каждой из этих ракет есть не менее 40 иностранных комплектующих", - говорится в сообщении.
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Также Ермак отметил, что "без микроэлектроники россия не сможет их производить".
"Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям", - добавил глава ОП.
Напомним
В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.
В частности, враг второй раз за неделю атаковал Одессу. Из акватории Черного моря армия рф выпустила четыре крылатые ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили три, но было и попадание.
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