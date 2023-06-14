Шестеро постраждалих внаслідок атаки рф в Одесі знаходяться в лікарнях
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Станом на 13 годину у лікарнях знаходяться шестеро поранених внаслідок ракетної атаки рф по Одесі. Ще чотирьом постраждалим була надана амбулаторна допомога. Про це повідомляє УНН із посиланням на Одеську міську раду.
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"Станом на 13:00 у лікарнях знаходяться 6 постраждалих від нічного обстрілу. Амбулаторно надано допомогу 4 особам", - йдеться у повідомленні міської ради у Telegram.
Доповнення
Як заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, у деяких постраждалих є множинні поранення. Їх стан середньої важкості.
Нагадаємо
В Одесі через чергову ракетну атаку російських окупантів у ніч на 14 червня загинули 3 мирних жителі та 13 зазнали поранень.
Також унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено багато об’єктів цивільної інфраструктури.