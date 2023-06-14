Нічна ракетна атака на Одесу: Гуменюк розповіла про стан постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Серед постраждалих людей через ракетну атаку по Одесі, є особи, які мають множинні поранення, їх стан середньої важкості. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Знаємо, що серед постраждалих є ті, хто мають множинні поранення, їх стан середньої важкості, і всі госпіталізовані, всім надана медична допомога», - сказала Гуменюк.
Доповнення
В Одесі через чергову ракетну атаку російських окупантів загинули 3 мирних жителі та 13 зазнали поранень. Також унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено багато об’єктів цивільної інфраструктури.