Пошуково-рятувальна операція після атаки рф в Одесі завершена - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Пошуково-рятувальна операція після нічної ракетної атаки російських військ в Одесі завершена, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.
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"Одеса. Знову житлові будинки. Знову об’єкти цивільної інфраструктури: бізнес-центр, навчальний заклад, магазини, церква, заклад харчування. Вночі. Підступно, як і завжди. 3 загиблих. 13 поранених. Потерпілим надають як медичну, так психологічну допомогу. Пошуково-рятувальна операція завершена", - написав Клименко.
Доповнення
У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.
Зокрема, ворог вдруге за тиждень атакував Одесу. З акваторії Чорного моря армія рф випустила чотири крилаті ракети «Калібр». Сили протиповітряної оборони збили три, але було і влучання.