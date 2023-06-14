Поисково-спасательная операция после атаки рф в Одессе завершена - МВД

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"Одесса. Снова жилые дома. Опять объекты гражданской инфраструктуры: бизнес-центр, учебное заведение, магазины, церковь, заведение питания. Ночью. Коварно, как и всегда. 3 погибших. 13 раненых. Пострадавшим оказывают как медицинскую, так психологическую помощь. Поисково-спасательная операция завершена", - написал Клименко.

Дополнение

В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.

В частности, враг второй раз за неделю атаковал Одессу. Из акватории Черного моря армия рф выпустила четыре крылатые ракеты «Калибр». Силы противовоздушной обороны сбили три, но было и попадание.