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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Поисково-спасательная операция после атаки рф в Одессе завершена - МВД

Киев • УНН

 • 1281050 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Поисково-спасательная операция после ночной ракетной атаки российских войск в Одессе завершена, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

Поисково-спасательная операция после атаки рф в Одессе завершена - МВД

Цитата

"Одесса. Снова жилые дома. Опять объекты гражданской инфраструктуры: бизнес-центр, учебное заведение, магазины, церковь, заведение питания. Ночью. Коварно, как и всегда. 3 погибших. 13 раненых. Пострадавшим оказывают как медицинскую, так психологическую помощь. Поисково-спасательная операция завершена", - написал Клименко.

Дополнение

В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.

В частности, враг второй раз за неделю атаковал Одессу. Из акватории Черного моря армия рф выпустила четыре крылатые ракеты «Калибр». Силы противовоздушной обороны сбили три, но было и попадание.

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