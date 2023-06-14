Ночная ракетная атака на Одессу: Гуменюк рассказала о состоянии пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Среди пострадавших людей из-за ракетной атаки по Одессе, есть лица, которые имеют множественные ранения, их состояние средней тяжести. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Знаем, что среди пострадавших есть те, кто имеют множественные ранения, их состояние средней тяжести, и все госпитализированы, всем оказана медицинская помощь», - сказала Гуменюк.
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В Одессе из-за очередной ракетной атаки российских оккупантов погибли 3 мирных жителя и 13 получили ранения. Также в результате вражеского обстрела было повреждено много объектов гражданской инфраструктуры.