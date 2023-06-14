Ночная ракетная атака на Одессу: Гуменюк рассказала о состоянии пострадавших

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«Знаем, что среди пострадавших есть те, кто имеют множественные ранения, их состояние средней тяжести, и все госпитализированы, всем оказана медицинская помощь», - сказала Гуменюк.

Дополнение

В Одессе из-за очередной ракетной атаки российских оккупантов погибли 3 мирных жителя и 13 получили ранения. Также в результате вражеского обстрела было повреждено много объектов гражданской инфраструктуры.