Шестеро пострадавших в результате атаки рф в Одессе находятся в больницах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. По состоянию на 13 часов в больницах находятся шестеро раненых в результате ракетной атаки рф по Одессе. Еще четырем пострадавшим была оказана амбулаторная помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский городской совет.
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"По состоянию на 13:00 в больницах находятся 6 пострадавших от ночного обстрела. Амбулаторно оказана помощь 4 лицам", - говорится в сообщении городского совета в Telegram.
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Как заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, у некоторых пострадавших есть множественные ранения. Их состояние средней тяжести.
Напомним
В Одессе из-за очередной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 14 июня погибли 3 мирных жителя и 13 получили ранения.
Также в результате вражеского обстрела были повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры.