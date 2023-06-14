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Шестеро пострадавших в результате атаки рф в Одессе находятся в больницах

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. По состоянию на 13 часов в больницах находятся шестеро раненых в результате ракетной атаки рф по Одессе. Еще четырем пострадавшим была оказана амбулаторная помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский городской совет.

Шестеро пострадавших в результате атаки рф в Одессе находятся в больницах

Цитата

"По состоянию на 13:00 в больницах находятся 6 пострадавших от ночного обстрела. Амбулаторно оказана помощь 4 лицам", - говорится в сообщении городского совета в Telegram.

Дополнение

Как заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, у некоторых пострадавших есть множественные ранения. Их состояние средней тяжести.

Напомним

В Одессе из-за очередной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 14 июня погибли 3 мирных жителя и 13 получили ранения.

Также в результате вражеского обстрела были повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры.

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