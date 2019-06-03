В Одессе после бунта из колонии начали этапировать заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Одессе из Южной исправительной колонии №51 после бунта начато этапирования заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, передает УНН.
"02.06.2019 года 58 осужденных ГУ "Южная исправительная колония 51" этапировано в другие учреждения Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министертва юстиции аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перевод осужденных осуществлялся с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных.
При переводе жалоб и заявлений о неправомерных действиях не поступало.
Напомним, по данным полиции, бунт в одесской колонии начали по указанию "воров в законе".
По факту событий в одесской колонии полицией начато уголовное производство.
Кроме того, ГБР расследует служебную халатность.
Как сообщал УНН, после беспорядков в одесской колонии к медикам обратились пятеро работников учреждения.