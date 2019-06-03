В Одесі після бунту з колонії почали етапувати ув’язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В Одесі з Південної виправної колонії №51 після бунту розпочато етапування ув'язнених. Про це повідомили у прес-службі Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, передає УНН.
"02.06.2019 року 58 засуджених ДУ "Південна виправна колонія 51" етаповано до інших установ Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністертва юстиціі аналогічного рівня безпеки для подальшого відбування покарань", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що переведення засуджених здійснювалось з дотриманням вимог чинного законодавства на підставі рішення міжрегіональної комісії, прийнятого за результатами розгляду звернень, які надійшли від засуджених.
Під час переведення скарг та заяв щодо неправомірних дій не надходило.
Нагадаємо, за даними поліції, бунт в одеській колонії розпочали за вказівкою "злодіїв у законі".
За фактом подій в одеській колонії поліцією розпочато кримінальне провадження.
Крім того, ДБР розслідує службову недбалість.
Як повідомляв УНН, після заворушень в одеській колонії до медиків звернулися п’ятеро працівників установи.