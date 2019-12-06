В Одессе назвали предварительную причину смерти женщины, найденной под завалами в колледже
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти женщины, тело которой бело обнаружено под завалами после пожара в одесском колледже, стало отравление продуктами горения. Об этом сегодня на совещании рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Сорочан, передает корреспондент УНН.
"По данным судебно-медицинских экспертов, в настоящее время у нас два человека погибли, вчера было доставлено тело на судебно-медицинскую экспертизу Вертюк Галины Леонидовны, 43 года. Она преподавательница данного колледжа. По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стало отравление продуктами горения", - сказала Сорочан.
По ее словам, в настоящее время на месте продолжается дежурство бригад скорой медицинской помощи.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.