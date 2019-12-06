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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103056 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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17:07 • 73283 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Одессе назвали предварительную причину смерти женщины, найденной под завалами в колледже

В Одессе назвали предварительную причину смерти женщины, найденной под завалами в колледже

Киев  •  УНН

 • 20514 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти женщины, тело которой бело обнаружено под завалами после пожара в одесском колледже, стало отравление продуктами горения. Об этом сегодня на совещании рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Сорочан, передает корреспондент УНН.

"По данным судебно-медицинских экспертов, в настоящее время у нас два человека погибли, вчера было доставлено тело на судебно-медицинскую экспертизу Вертюк Галины Леонидовны, 43 года. Она преподавательница данного колледжа. По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стало отравление продуктами горения", - сказала Сорочан.

По ее словам, в настоящее время на месте продолжается дежурство бригад скорой медицинской помощи.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

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