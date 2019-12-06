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В Одесі назвали попередню причину смерті жінки, знайденої під завалами у коледжі

В Одесі назвали попередню причину смерті жінки, знайденої під завалами у коледжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. За попереднім висновком судово-медичних експертів, причиною смерті жінки, тіло якої біло виявлено під завалами після пожежі в одеському коледжі, стало отруєння продуктами горіння. Про це сьогодні на нараді розповіла заступник директора департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Оксана Сорочан, передає кореспондент УНН.

"За даними судово-медичних експертів, на даний час у нас дві особи загинули, вчора було доставлене тіло на судово-медичну експертизу Вертюк Галини Леонідівни, 43 роки. Вона викладачка даного коледжу. За попереднім заключенням судово-медичних експертів, причиною смерті стало отруєння продуктами горіння", - сказала Сорочан.

З її слів, наразі на місці продовжується чергування бригад швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.

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