В ОБСЕ зафиксировали ограничения в перемещении людей через КПВВ на Донбассе

“На фоне вспышки COVID-19 СММ продолжала фиксировать ограниченное количество гражданских лиц, которые пересекали линию соприкосновения через мост у Станицы Луганской, а также констатировала, что некоторые мирные жители продолжали оставаться на ночь неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). В Донецкой области КПВВ преимущественно открытые, а соответствующие блокпосты вооруженных формирований и дальше закрыты (кроме одного, который функционировал только два дня в неделю). Это существенно ограничивало передвижения и создавало трудности для гражданского населения”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ рассказали о количестве жертв боевых действий в Донбассе с начала года.



Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний график работы.