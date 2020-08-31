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В ОБСЕ зафиксировали ограничения в перемещении людей через КПВВ на Донбассе

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. В период с 10 по 23 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксировала ограничения в перемещении людей через линию соприкосновения на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 31 августа, передает УНН.

В ОБСЕ зафиксировали ограничения в перемещении людей через КПВВ на Донбассе

“На фоне вспышки COVID-19 СММ продолжала фиксировать ограниченное количество гражданских лиц, которые пересекали линию соприкосновения через мост у Станицы Луганской, а также констатировала, что некоторые мирные жители продолжали оставаться на ночь неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). В Донецкой области КПВВ преимущественно открытые, а соответствующие блокпосты вооруженных формирований и дальше закрыты (кроме одного, который функционировал только два дня в неделю). Это существенно ограничивало передвижения и создавало трудности для гражданского населения”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ рассказали о количестве жертв боевых действий в Донбассе с начала года.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний график работы.

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