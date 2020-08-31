В ОБСЄ розповіли про кількість жертв від бойових дій на Донбасі з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У період з 10 по 23 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала жертв серед цивільних громадян від бойових дій на Донбасі. Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ від 31 серпня, передає УНН.
“Упродовж двох останніх тижнів Місія не отримувала повідомлень про жертви серед цивільного населення і не підтвердила жодного такого випадку, а також ні одного повідомлення про пошкодження цивільних об’єктів у результаті обстрілів з легкого чи важкого озброєння. Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2020 року залишається таким же — 61 особа (8 загиблих і 53 поранених)”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у період із 10 до 23 серпня СММ ОБСЄ зафіксувала 440 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 49 вибухів, супроти 256 порушень і 45 вибухів відповідно за два попередні тижні.
Як повідомляв УНН, за місяць “тиші”, у період з 27 липня до 25 серпня, місія ОБСЄ зафіксувала 713 порушень на Донбасі.