В ОБСЕ рассказали о количестве жертв от боевых действий на Донбассе с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В период с 10 по 23 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала жертв среди мирных жителей от боевых действий на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 31 августа, передает УНН.
“В течение двух последних недель Миссия не получала сообщений о жертвах среди гражданского населения и не подтвердила ни одного такого случая, а также ни одного сообщения о повреждении гражданских объектов в результате обстрелов из легкого или тяжелого вооружения. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года остается таким же — 61 человек (8 погибших и 53 раненых)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с 10 по 23 августа СММ ОБСЕ зафиксировала 440 нарушений режима прекращения огня, в том числе 49 взрывов, против 256 нарушений и 45 взрывов в соответствии с двумя предыдущими неделями.
Как сообщал УНН, за месяц “тишины”, в период с 27 июля по 25 августа, миссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений на Донбассе.