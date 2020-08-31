В ОБСЕ рассказали о количестве жертв от боевых действий на Донбассе с начала года

“В течение двух последних недель Миссия не получала сообщений о жертвах среди гражданского населения и не подтвердила ни одного такого случая, а также ни одного сообщения о повреждении гражданских объектов в результате обстрелов из легкого или тяжелого вооружения. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года остается таким же — 61 человек (8 погибших и 53 раненых)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 10 по 23 августа СММ ОБСЕ зафиксировала 440 нарушений режима прекращения огня, в том числе 49 взрывов, против 256 нарушений и 45 взрывов в соответствии с двумя предыдущими неделями.

Как сообщал УНН, за месяц “тишины”, в период с 27 июля по 25 августа, миссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений на Донбассе.