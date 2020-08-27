За місяць "тиші" місія ОБСЄ зафіксувала 713 порушень на Донбасі - звіт

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якої було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в період з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала в цілому 713 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (в тому числі 100 вибухів, 2 невизначених боєприпасу і 9 освітлювальних ракет, а також 602 черзі і пострілу)", - сказано в звіті.

Повідомляється, що за добу 25 серпня СММ ОБСЄ зафіксувала 11 порушень режиму припинення вогню, 11 - в Донецькій і одне - в Луганській області.

Як повідомляв УНН, сьогодні пройшов рівно місяць від введення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі.



