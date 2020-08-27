За месяц "тишины" миссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений на Донбассе - отчет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В период с 27 июля до 25 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в целом 713 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 26 августа, передает УНН.
"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 713 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и выстрела)", - сказано в отчете.
Сообщается, что за сутки 25 августа СММ ОБСЕ зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, 11 - в Донецкой и одно - в Луганской области.
Как сообщал УНН, сегодня прошел ровно месяц от введения полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.