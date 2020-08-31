В ОБСЄ зафіксували обмеження в переміщенні людей через КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У період з 10 по 23 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксувала обмеження в переміщенні людей через лінію зіткнення на Донбасі. Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ від 31 серпня, передає УНН.
“На тлі спалаху COVID-19 СММ продовжувала фіксувати обмежену кількість цивільних осіб, які перетинали лінію зіткнення через міст біля Станиці Луганської, а також констатувала, що деякі мирні жителі продовжували залишатися на ніч неподалік від контрольного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ). У Донецькій області КПВВ переважно відкриті, а відповідні блокпости збройних формувань і далі закриті (крім одного, що функціонував тільки два дні на тиждень). Це істотно обмежувало пересування та створювало труднощі для цивільного населення”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ розповіли про кількість жертв від бойових дій на Донбасі з початку року.
Нагадаємо, з 1 вересня КПВВ на Донбасі переходять на осінній графік роботи.