КПВВ на Донбасі з 1 вересня переходять на осінній графік роботи: що зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. З 1 вересня пропускні операції у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі здійснюватимуться щоденно з 7:00 до 18:30, при цьому у бік тимчасово окупованої території України після 18:00 громадяни пропускатись не будуть, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ДПСУ.
“Відповідно до наказу командувача операції Об’єднаних сил, з 1 вересня контрольні пункти в’їзду-виїзду переходять на осінній графік роботи”, — повідомили в ДПСУ.
За інформацією прикордонників, для пропуску через лінію розмежування залишаються відкритими контрольні пункти в’їзду-виїзду “Станиця Луганська”, “Новотроїцьке” та “Мар’їнка”.
“З 1 вересня пропускні операції в них здійснюватимуться щоденно з 7:00 до 18:30, при цьому, з міркувань безпеки, у бік тимчасово окупованої території України після 18:00 громадяни пропускатись не будуть”, — зазначили в ДПСУ.
Вказано також, що при плануванні поїздок через лінію розмежування варто враховувати, що через блокування окупантами дорожніх коридорів щоденний пропуск здійснюється лише в контрольному пункті "Станиця Луганська“. Рух дорожнім коридором у межах КПВВ "Новотроїцьке“ окупанти дозволяють два рази на тиждень, а переміщення через лінію розмежування у КПВВ "Мар’їнка“ російські збройні формування заблокували повністю, додали у відомстві.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Кабмін ухвалив рішення про відкриття КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом з 29 серпня.