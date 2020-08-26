Уряд відкрив КПВВ з окупованим Кримом з 29 серпня

“Згідно з рішенням Кабінету міністрів України 26 серпня 2020 року, починаючи з 00:00 29 серпня (субота) припиняє дію Розпорядження № 979 "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ від 8 серпня 2020 року”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, уряд України приймав рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї з 9 серпня.