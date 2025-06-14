В общежитии Краматорска прогремел взрыв: один подросток погиб, еще двое - получили тяжелые травмы

В Краматорске прогремел взрыв, в результате которого один ребенок погиб, еще двое получили тяжелые травмы, полиция выясняет обстоятельства, передает УНН со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

По данным правоохранителей, трагедия произошла вчера вечером в общежитии. Один парень, 15 лет, умер в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и еще одного 15-летнего парня борются врачи. Что именно стало причиной взрыва – устанавливает следствие.

Известно, что около 16:00 двое несовершеннолетних братьев находились в комнате своего товарища. В этот момент произошел взрыв. По предварительной информации, сдетонировал взрывоопасный предмет.

Дети с многочисленными осколочными ранениями и переломами были срочно госпитализированы. К сожалению, сердце одного из ребят не выдержало. Двое других находятся в тяжелом состоянии.

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Кроме того, в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты. У ребенка диагностированы ссадины и ушибы, угрозы для жизни нет.

Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

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