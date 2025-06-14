У гуртожитку Краматорська пролунав вибух: один підліток загинув, ще двоє - отримали тяжкі травми

У Краматорську пролунав вибух внаслідок якого одна дитина загинула, ще дві отримали тяжкі травми, поліція з'ясовує обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Донецької області.

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За даними правоохоронців, трагедія сталась учора ввечері у гуртожитку. Один хлопець, 15 років, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі. Що саме стало причиною вибуху – встановлює слідство.

Відомо, що близько 16:00 двоє неповнолітніх братів перебували у кімнаті свого товариша. У цей момент стався вибух. За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет.

Дітей з численними осколковими пораненнями й переломами було терміново госпіталізовано. На жаль, серце одного з хлопців не витримало. Двоє інших перебувають у важкому стані.

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Крім того, до травмпункту було доставлено 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини діагностовано садна та забої, загрози для життя немає.

Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

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