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"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
13:00 • 5618 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
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У гуртожитку Краматорська пролунав вибух: один підліток загинув, ще двоє - отримали тяжкі травми

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

Вибух стався у гуртожитку Краматорська, внаслідок якого загинув 15-річний хлопець, ще двоє підлітків у важкому стані. Також постраждала 6-річна дитина, яка перебувала поруч.

У гуртожитку Краматорська пролунав вибух: один підліток загинув, ще двоє - отримали тяжкі травми

У Краматорську пролунав вибух внаслідок якого одна дитина загинула, ще дві отримали тяжкі травми, поліція з'ясовує обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Донецької області.

Деталі

За даними правоохоронців, трагедія сталась учора ввечері у гуртожитку. Один хлопець, 15 років, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі. Що саме стало причиною вибуху – встановлює слідство.

Відомо, що близько 16:00 двоє неповнолітніх братів перебували у кімнаті свого товариша. У цей момент стався вибух. За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет.

Дітей з численними осколковими пораненнями й переломами було терміново госпіталізовано. На жаль, серце одного з хлопців не витримало. Двоє інших перебувають у важкому стані.

Додамо

Крім того, до травмпункту було доставлено 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини діагностовано садна та забої, загрози для життя немає.

Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Вибух у квартирі в Білій Церкві: загинули дві людини, ще три врятовані - ДСНС31.03.24, 10:24 • 35920 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Донецька область
Краматорськ
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