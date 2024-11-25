В ОАЭ задержали трех подозреваемых в убийстве израильского раввина

Трех человек арестовали в Объединенных Арабских Эмиратах в связи с предполагаемым убийством израильского гражданина, раввина Цви Когана, сообщило в воскресенье эмиратское министерство внутренних дел. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

В заявлении министерство не приводит детальной информации о подозреваемых и не сообщает, предъявлены ли им обвинения, но говорится о том, что все законные полномочия будут использованы «для решительного и мягкого реагирования на любые действия или попытки, угрожающие стабильности общества».

Канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху осудила убийство раввина, 28-летнего Цви Когана, как «ужасный антисемитский террористический акт» и заявила, что Израиль сделает все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности.

По данным местных властей, Коган проживал в ОАЭ и имел молдавское гражданство. Он работал в ортодоксальном еврейском движении «Хабад», базирующемся в Нью-Йорке, и впервые о его исчезновении было объявлено в четверг. Его тело нашли в воскресенье.

Посол Эмиратов в Вашингтоне Юсеф аль-Отайба заявил, что убийство Когана - это преступление против ОАЭ и «нападение на нашу родину, на наши ценности и на наше видение».

«Мы поддерживаем мирное сосуществование. Мы отвергаем экстремизм и фанатизм любого рода», - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте X.

Эмиратские власти не сообщили, установлен ли мотив убийства, но израильские официальные лица заявили, что Коган стал мишенью из-за того, что он был евреем, не предоставив при этом более подробной информации.

Официальный представитель министерства иностранных дел Израиля заявил, что в расследовании участвуют все израильские ведомства и что, как предполагают, последний раз Когана видели в кошерном супермаркете в Дубае.

Пропавший в ОАЭ раввин был убит - власти Израиля

Тело Когана было найдено в эмиратском городе Аль-Айн, граничащем с Оманом, хотя неясно, был ли он убит там или в другом месте, сказал Reuters в Дубае бывший израильский политик Айоб Кара.

Кара, член правящей правой партии Израиля «Ликуд», который способствует развитию экономических отношений между Израилем и арабским миром, сказал, что есть основания полагать, что следователи подозревают причастность Ирана.

Посольство Ирана в ОАЭ заявило, что оно «категорически отвергает обвинения в причастности Ирана к убийству этого человека».

Израиль повторно опубликовал рекомендацию гражданам избегать поездок в ОАЭ. А тем, кто находится там, следует минимизировать передвижения, оставаться в безопасных районах и избегать посещения мест, связанных с Израилем и еврейским населением.

Белый дом заявил, что работает в тесной координации с Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами по делу раввина.