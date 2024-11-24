Пропавший в ОАЭ раввин был убит - власти Израиля

В Объединенных Арабских Эмиратах нашли тело раввина Цви Когана, говорится в совместном заявлении офиса премьер-министра и МИД. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Раввин Цви Коган, посланник центра иудейского движения «Хабад» в Абу-Даби, пропал без вести 21 ноября.

Как отмечает The Times of Israel Коган, связан с раввином Гавриэлем Хольцбергом, который был убит вместе со своей женой во время террористической атаки в доме Наримана Хабада в Мумбаи в 2008 году, сообщает Channel 12 News.

Министр обороны страны Израэль Кац заявил, что убийство раввина Когана в Объединенных Арабских Эмиратах было «трусливым и подлым антисемитским террористическим преступлением».

«Государство Израиль не успокоится и не замолчит, пока лица, ответственные за этот преступный акт, не заплатят за свои действия», - говорится в заявлении.

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