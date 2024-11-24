Стрельба возле посольства Израиля в Иордании: стрелок убит

В Иордании трое полицейских получили ранения в результате стрельбы возле посольства Израиля в стране. Мужчина, открывший огонь, застрелен, пишет в воскресенье Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности и государственные СМИ, передает УНН.

Детали

Полиция застрелила стрелка, открывшего огонь по полицейскому патрулю в районе Рабиа в Аммане, сообщило государственное информационное агентство Петра со ссылкой на службу общественной безопасности, добавив, что расследование продолжается.

Министр связи правительства Иордании Мохамед Момани назвал стрельбу террористической атакой, направленной против сил общественной безопасности в стране. В своем заявлении он сообщил, что расследование нападения продолжается.

По словам очевидцев, ранее иорданская полиция оцепила район рядом с посольством, в котором было усилено патрулирование, после того, как были слышны выстрелы. По словам двух свидетелей, полиция и машины скорой помощи прибыли в район Рабиа, где расположено посольство.

В этом районе часто проходят демонстрации против Израиля.

Полиция призвала жителей оставаться в своих домах, пока сотрудники службы безопасности ищут виновных, сказал источник в службе безопасности.

Дополнение

Многие из 12 миллионов граждан Иордании имеют палестинское происхождение, они или их родители были изгнаны или бежали в Иорданию во время боевых действий во время создания Израиля в 1948 году. У многих из них есть семейные связи на израильской стороне реки Иордан.

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