Стрельба возле посольства Израиля в Иордании: стрелок убит

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 131370 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 137309 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 146317 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 181066 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 165577 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 130978 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 139885 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143889 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150848 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151259 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф учит африканских журналистов распространять российскую пропаганду - Le Monde

рф учит африканских журналистов распространять российскую пропаганду - Le Monde

 • 25528 просмотра
Трамп хочет назначить нового министра сельского хозяйства: что известно

Трамп хочет назначить нового министра сельского хозяйства: что известно

 • 27453 просмотра
Мне было так неловко: Виктория Бекхэм раскрыла истинную причину, по которой она никогда не улыбалась на фотографиях

Мне было так неловко: Виктория Бекхэм раскрыла истинную причину, по которой она никогда не улыбалась на фотографиях

 • 27693 просмотра
NASA обнаружило очень молодую планету, на ней может быть жизнь

NASA обнаружило очень молодую планету, на ней может быть жизнь

 • 16806 просмотра
Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе

Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе

05:22 • 23485 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 131370 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 113641 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 125743 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 181066 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 165577 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

 • 88601 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 99373 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 92526 просмотра
Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

 • 65699 просмотра
Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

 • 86105 просмотра
Актуальное
Стрельба возле посольства Израиля в Иордании: стрелок убит

Стрельба возле посольства Израиля в Иордании: стрелок убит

Киев  •  УНН

 • 5521 просмотра

Read in English

В районе Рабиа в Аммане неизвестный открыл огонь по полицейскому патрулю возле посольства Израиля. В результате нападения, которое власти квалифицируют как теракт, ранены трое полицейских, нападавший застрелен.

В Иордании трое полицейских получили ранения в результате стрельбы возле посольства Израиля в стране. Мужчина, открывший огонь, застрелен, пишет в воскресенье Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности и государственные СМИ, передает УНН.

Детали

Полиция застрелила стрелка, открывшего огонь по полицейскому патрулю в районе Рабиа в Аммане, сообщило государственное информационное агентство Петра со ссылкой на службу общественной безопасности, добавив, что расследование продолжается.

Министр связи правительства Иордании Мохамед Момани назвал стрельбу террористической атакой, направленной против сил общественной безопасности в стране. В своем заявлении он сообщил, что расследование нападения продолжается.

По словам очевидцев, ранее иорданская полиция оцепила район рядом с посольством, в котором было усилено патрулирование, после того, как были слышны выстрелы. По словам двух свидетелей, полиция и машины скорой помощи прибыли в район Рабиа, где расположено посольство.

В этом районе часто проходят демонстрации против Израиля.

Полиция призвала жителей оставаться в своих домах, пока сотрудники службы безопасности ищут виновных, сказал источник в службе безопасности.

Дополнение

Многие из 12 миллионов граждан Иордании имеют палестинское происхождение, они или их родители были изгнаны или бежали в Иорданию во время боевых действий во время создания Израиля в 1948 году. У многих из них есть семейные связи на израильской стороне реки Иордан.

Смертник устроил теракт на железнодорожном вокзале в Пакистане: десятки погибших и раненых9 нояб. 2024, 09:13 • 20669 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
izrailИзраиль
iordaniyaJordan