В ОАЭ употребления алкоголя - больше не уголовное преступление

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спотыкач, варенуха и тертуха: как приготовить алкогольные напитки времен Киевской Руси.

Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил поправки в ряде законодательных актов, которые коснулись таких важных общественных вопросов, как употребление алкоголя, гражданского брака, либерализации прав женщин и иностранцев, проживающих в стране.

Так, употребление алкоголя больше не будет уголовным преступлением. В последнее время в стране и так очень редко привлекали за это к ответственности, но теперь абсолютно законно будет употреблять спиртное в частном порядке или в отведенных для этого общественных местах. Человеку, как и ранее, должно быть не менее 21 год, чтобы легально пить в ОАЭ, и каждый, кого поймают на продаже алкоголя несовершеннолетним, будет наказан.

В столице ОАЭ, Абу-Даби, еще в сентябре отменили необходимую лицензию для приобретения или потребления алкоголя. Этот федеральный закон теперь будет применяться во всех Эмиратах.

Напомним, в Украине на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок. Эксперты считают, что украинские алкогольные напитки, особенно водка, не уступают в качестве импортным, цена значительно ниже, а сам отечественный алкорынок - очень разнообразен.

Как писал УНН ранее, к ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").