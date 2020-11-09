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В ОАЭ употребления алкоголя - больше не уголовное преступление

В ОАЭ употребления алкоголя - больше не уголовное преступление

Киев  •  УНН

 • 28120 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Объединенных Арабских Эмиратах позволят употреблять алкоголь гражданам страны и туристам. Отдельная лицензия-разрешение для того, чтобы приобрести или употреблять алкоголь больше не нужна, передает УНН со ссылкой на The National.

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Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил поправки в ряде законодательных актов, которые коснулись таких важных общественных вопросов, как употребление алкоголя, гражданского брака, либерализации прав женщин и иностранцев, проживающих в стране.

Так, употребление алкоголя больше не будет уголовным преступлением. В последнее время в стране и так очень редко привлекали за это к ответственности, но теперь абсолютно законно будет употреблять спиртное в частном порядке или в отведенных для этого общественных местах. Человеку, как и ранее, должно быть не менее 21 год, чтобы легально пить в ОАЭ, и каждый, кого поймают на продаже алкоголя несовершеннолетним, будет наказан.

В столице ОАЭ, Абу-Даби, еще в сентябре отменили необходимую лицензию для приобретения или потребления алкоголя. Этот федеральный закон теперь будет применяться во всех Эмиратах.

Напомним, в Украине на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок. Эксперты считают, что украинские алкогольные напитки, особенно водка, не уступают в качестве импортным, цена значительно ниже, а сам отечественный алкорынок - очень разнообразен.

Как писал УНН ранее, к ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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