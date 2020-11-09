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В ОАЕ вживання алкоголю - більше не кримінальний злочин

В ОАЕ вживання алкоголю - більше не кримінальний злочин

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Об’єднаних Арабських Еміратах дозволять вживати алкоголь громадянам країни та туристам. Окрема ліцензія-дозвіл для того, щоб придбати або вживати алкоголь більше не потрібна, передає УНН із посиланням на The National.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спотикач, варенуха та тертуха: як приготувати алкогольні напої часів Київської Русі.

Президент ОАЕ Халіфа бен Заїд Аль Нахайян затвердив правки у низці законодавчих актів, які торкнулись таких важливих суспільних питань, як вживання алкоголю, цивільного шлюбу, лібералізації прав жінок та іноземців, які проживають у країні.

Так, вживання алкоголю більше не буде кримінальним злочином. Останнім часом у країні й так дуже рідко притягали за це до відповідальності, але тепер абсолютно законно буде вживати спиртне у приватному порядку або ж у відведених для цього громадських місцях. Людині, як і раніше, має бути щонайменше 21 рік, щоб легально пити в ОАЕ, і кожен, кого спіймають на продажі алкоголю неповнолітнім, буде покараний.

У столиці ОАЕ, Абу-Дабі, ще у вересні скасували необхідну ліцензію для придбання або споживання алкоголю. Цей федеральний закон тепер застосовуватиметься у всіх Еміратах.

Нагадаємо, в Україні на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок. Експерти вважають, що українські алкогольні напої, особливо горілка, не поступаються в якості імпортним, ціна значно нижча, а сам вітчизняний алкоринок – дуже різноманітний. 

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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