Без банального глінтвейну: ТОП-3 осінніх зігріваючих напоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Листопад, останній місяць осені - найчастіше приходить з сирою та вогкою погодою. Коли дні сірі і холодні, зігріваючим елементом може стати гарячий алкогольний напій. Більше того, його зручно брати із собою у термосі (у помірних кількостях, звичайно ж) в осінній парк, щоб холод не зіпсував задоволення від прогулянки на свіжому повітрі. Експерти горілчаного бренду Prime поділилися із УНН рецептами трьох гарячих алкогольних коктейлів, які не тільки піднімуть настрій і врятують від переохолодження, а й допоможуть при перших ознаках легкої застуди.
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"Гарячий класичний пунш"
Пунш - це зігріваючий напій, який готують із вина, рому або коньяку, цукру, води або чаю і прянощів - кориці або гвоздики. Подавати слід у керамічних чашках або у чайних склянках із підстаканниками.
Компоненти:
▪️ 350 мл рому;
▪️ 750 мл гарячої води;
▪️ 2 ч. л. листового чорного чаю;
▪️ 3 ст. л. цукру;
▪️ 1 лимон середнього розміру.
Приготування:
1. Заварюємо чай гарячою водою, але не окропом.
2. Настоюємо чай хвилин 15 і проціджуємо.
3. Додаємо до чаю ром, цукор і свіжовичавлений сік одного лимона і перемішуємо.
4. Переливаємо суміш у каструлю і нагріваємо на маленькому вогні 15 хвилин.
5. Знімаємо напій із вогню.
"Цитрусовий гжанець"
Гжанець - це польський алкогольний напій (аналог глінтвейну), тільки замість вина поляки використовують пиво.
Інгредієнти:
▪️ 1 літр темного пива;
▪️ 1/2 чашки апельсинового соку;
▪️ паличка кориці;
▪️ 2 бутончики гвоздики;
▪️ 1 ст. ложка меду;
▪️ шматочки лимона, апельсина і яблука.
Приготування:
1. Змішуємо пиво, сік, спеції, мед і шматочки лимона, апельсина і яблука у каструлі і накриваємо кришкою.
2. Підігріваємо всі інгредієнти на маленькому вогні, не доводячи до кипіння.
3. Витягуємо спеції, гжанець подаємо теплим.
"Грог для екстремалів"
Йдеться про екстремальну варіації гарячого коктейлю "Грог", приготованого на горілці. Його рекомендують пити маленькими ковточками - не більше однієї склянки для швидкого обігріву людини під час сильного переохолодження. Такий "Грог" дає миттєвий зігріваючий ефект, активізує дихання і серцеву діяльність. Інгредієнти для коктейлю дуже прості, до того ж його можна приготувати про запас і зберігати у темному місці - на випадок сильних переохолоджень.
Компоненти:
▪️ 1 л (5 склянок) горілки Prime;
▪️ 1 л (5 склянок) води;
▪️ 200 г (1 склянка) цукру;
▪️ 50 г (1 пачка) чаю.
Приготування:
1. Зварити сироп:
▪️ закип'ятити 1 склянку води;
▪️ влити туди 1 склянку 40-градусної горілки;
▪️ всипати туди 200 г цукру;
▪️ проварити цей сироп протягом 5 хв на слабкому вогні.
2. Приготувати чай:
▪️ у воді, яка залишилася (у 4 склянках) заварити чай (50 г);
▪️ дати настоятися.
3. Підігріти горілку, що залишилася (4 склянки).
4. Все змішати: сироп, чай і підігріту горілку.
Нагадаємо, горілка PRIME від однойменного лікеро-горілчаного заводу оновила дизайн всієї своєї лінійки: зокрема пляшка отримала нову фігурну етикетку і новий іменний ковпак із золотими гранями. При цьому якість продукту залишилася незмінно високою, адже над його створенням багато років працюють кращі технологи ЛГЗ "PRIME".
Раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.