Без банального глінтвейну: ТОП-3 осінніх зігріваючих напоїв

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Листопад, останній місяць осені - найчастіше приходить з сирою та вогкою погодою. Коли дні сірі і холодні, зігріваючим елементом може стати гарячий алкогольний напій. Більше того, його зручно брати із собою у термосі (у помірних кількостях, звичайно ж) в осінній парк, щоб холод не зіпсував задоволення від прогулянки на свіжому повітрі. Експерти горілчаного бренду Prime поділилися із УНН рецептами трьох гарячих алкогольних коктейлів, які не тільки піднімуть настрій і врятують від переохолодження, а й допоможуть при перших ознаках легкої застуди.