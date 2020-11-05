Без банального глинтвейна: ТОП-3 осенних согревающих напитков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Ноябрь, последний месяц осени - чаще всего приходит с сырой и промозглой погодой. Когда дни серые и холодные, согревающим элементом может стать горячий алкогольный напиток. Более того, его удобно брать с собой в термосе (в умеренных количествах, конечно же) в осенний парк, чтобы холод не испортил удовольствие от прогулки на свежем воздухе. Эксперты водочного бренда Prime поделились с УНН рецептам трех горячих алкогольных коктейлей, которые не только поднимут настроение и спасут от переохлаждения, но и помогут при первых признаках легкой простуды.
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"Горячий классический пунш"
Пунш - это согревающий напиток, который готовят из вина, рома или коньяка, сахара, воды или чая и пряностей - корицы или гвоздики. Подавать следует в керамических чашках или в чайных стаканах с подстаканниками.
Компоненты:
▪️ 350 мл рома;
▪️ 750 мл горячей воды;
▪️ 2 ч. л. листового черного чая;
▪️ 3 ст. л. сахара,
▪️ 1 лимон среднего размера.
Приготовление:
1. Завариваем чай горячей водой, но не кипятком.
2. Настаиваем чай минут 15 и процеживаем.
3. Добавляем к чаю ром, сахар и свежевыжатый сок одного лимона и перемешиваем.
4. Переливаем смесь в кастрюлю и нагреваем на маленьком огне 15 минут.
5. Снимаем напиток с огня.
"Цитрусовый гжанец"
Гжанец - это польский алкогольный напиток (аналог глинтвейна), только вместо вина поляки используют пиво.
Ингредиенты:
▪️ 1 литр темного пива;
▪️ 1/2 чашки апельсинового сока;
▪️ палочка корицы;
▪️ 2 бутончика гвоздики;
▪️ 1 ст. ложка меда;
▪️ кусочки лимона, апельсина и яблока.
Приготовление:
1. Смешиваем пиво, сок, специи, мед и кусочки лимона, апельсина и яблока в кастрюле и накрываем крышкой.
2. Подогреваем все ингредиенты на маленьком огне, не доводя до кипения.
3. Вытаскиваем специи, гжанец подаем теплым.
"Грог для экстремалов"
Речь идет об экстремальной вариации горячего коктейля "Грог", приготовленного на водке. Его рекомендуют пить маленькими глоточками - не более одного стакана для быстрого обогрева человека во время сильного переохлаждения. Такой "Грог" дает мгновенный согревающий эффект, активизирует дыхание и сердечную деятельность. Ингредиенты для коктейля очень просты, к тому же его можно приготовить впрок и хранить в темном месте - на случай сильных переохлаждений.
Компоненты:
▪️ 1 л (5 стаканов) водки Prime;
▪️ 1 л (5 стаканов) воды;
▪️ 200 г (1 стакан) сахара;
▪️ 50 г (1 пачка) чая.
Приготовление:
1. Сварить сироп:
▪️ вскипятить 1 стакан воды;
▪️ влить туда 1 стакан 40-градусной водки;
▪️ всыпать туда 200 г сахара;
▪️ проварить этот сироп в течение 5 мин на слабом огне.
2. Приготовить чай:
▪️ в воде, оставшейся (в 4 стаканах) заварить чай (50 г);
▪️ дать настояться.
3. Подогреть водку, оставшуюся (4 стакана).
4. Все смешать: сироп, чай и подогретую водку.
Напомним, водка PRIME от одноименного ликеро-водочного завода обновила дизайн всей своей линейки: в частности, бутылка получила новую фигурную этикетку и новый именной колпак с золотыми гранями. При этом качество продукта осталось неизменно высоким, ведь над его созданием много лет работают лучшие технологи ЛВЗ "PRIME".
Ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.