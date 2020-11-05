Без банального глинтвейна: ТОП-3 осенних согревающих напитков

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Ноябрь, последний месяц осени - чаще всего приходит с сырой и промозглой погодой. Когда дни серые и холодные, согревающим элементом может стать горячий алкогольный напиток. Более того, его удобно брать с собой в термосе (в умеренных количествах, конечно же) в осенний парк, чтобы холод не испортил удовольствие от прогулки на свежем воздухе. Эксперты водочного бренда Prime поделились с УНН рецептам трех горячих алкогольных коктейлей, которые не только поднимут настроение и спасут от переохлаждения, но и помогут при первых признаках легкой простуды.