Врач назвал полезный алкогольный напиток для осени

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КИЕВ. 2 ноябрь. УНН. Осенью поддерживать хорошее самочувствие в норме можно не только витаминами, но и с помощью согревающего алкогольного напитка – глинтвейна. Благодаря своим свойствам он при умеренном употреблении принесет лишь пользу организму и поможет при легкой простуде, считает врач Андрей Роханский, передает УНН.

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“Горячий или теплый глинтвейн при употреблении доходит до верхних дыхательных путей. То есть пары, которые содержаться в алкоголе, оказывают дезинфицирующее влияние на них. И при заложенности или при отеке в следствии легких вирусных заболеваний, не таких тяжелых, конечно, как „ковид“, но, тем не менее, например, при группе аденовирусов. И это замечательная известная профилактика, которую используют уже много веков”, — рассказал медик.

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К тому же, цедра лимона, корица и гвоздика, которые добавляют в глинтвейн, оказывают бодрящее действие на организм и улучшают настроение.

Андрей Роханский акцентирует внимание на том, что стоит следить за умеренностью употребления и не превышать рекомендуемой дозы.

“Пить желательно для прогревания верхних дыхательных путей до 100 грамм и мужчинам, и женщинам. Именно 100 грамм выводится из организма в течение часа, а если уже больше, то будет эффект опьянения, чего в лечебных целях не рекомендуется делать”, — сообщил врач.

Как сообщал УНН ранее, на алкоголь отечественного производства приходится более 70% “спиртных” покупок украинцев

А в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликёроводочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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