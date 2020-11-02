Лікар назвав корисний алкогольний напій для осені

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"Гарячий або теплий глінтвейн при вживанні доходить до верхніх дихальних шляхів. Тобто пари, які містяться в алкоголі, надають дезінфікуючий вплив на них. І при закладеності або при набряку в слідстві легких вірусних захворювань, які не такі важкі, звичайно, як "ковід", але, тим не менше, наприклад, при групі аденовірусів. І це чудова відома профілактика, яку використовують уже багато століть", - розповів медик.

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До того ж, цедра лимона, кориця і гвоздика, які додають в глінтвейн, діють збадьорююче на організм і покращують настрій.

Андрій Роханський акцентує увагу на тому, що варто стежити за помірністю вживання і не перевищувати рекомендованої дози.

"Пити бажано для прогрівання верхніх дихальних шляхів до 100 грам і чоловікам, і жінкам. Саме 100 грам виводиться з організму протягом години, а якщо вже більше, то буде ефект сп'яніння, чого в лікувальних цілях не рекомендується робити", - повідомив лікар.

Як повідомляв УНН раніше, на алкоголь вітчизняного виробництва припадає більше 70% "спиртних" покупок українців.

А в ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").