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В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов
Супруги из Нью-Йорка, занимаясь «магнитной рыбалкой» в озере, вытащили сейф из 100 000 долларов, которые им разрешили оставить.
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных. На этот раз налоговики начали требовать документы, которые обычно изучают во время налоговых проверок.
российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ
За последние три дня российские военные самолеты случайно сбросили три фугасные авиабомбы в Белгородской области России, сообщений о пострадавших не поступало.
Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка
Окончательный вариант нового украинского правописания может быть обнародован в конце этого года после доработки.
россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший
россияне обстреляли село в Херсонской области, повредив школу и разрушив жилой дом, в результате чего один человек получил ранения.
Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить
Зеленский примет участие в саммите G7, где ключевыми темами станут увеличение оборонной поддержки, создание коалиции истребителей и ускорение поставок F-16 и систем ПВО.
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
С 2022 года Conflict Armament Research (CAR) опубликовала тринадцать публичных отчетов, в которых излагаются исследования различных видов вооружений, которые использовались Россией на территории Украины, в частности, российские, иранские и северокорейские системы вооружения.
В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы
20-летняя сотрудница полиции из Ровно фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море. К поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.
Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп
Экспорт сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом значительно сократился из-за проблем с логистикой и нехватки водителей, вызванных мобилизацией, в то время как экспорт через Черное море, Дунай и железнодорожным транспортом улучшился.
В оккупированном Донецке военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома: есть погибшие и раненые
В оккупированном Донецке военнослужащий "днр" открыл стрельбу во дворе жилого дома, убив двух мирных жителей и ранив еще двух, после чего был задержан.