В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов

Супруги из Нью-Йорка, которые ловили магнитом предметы в озере в парке Корона, штат Нью-Джерси, вытащили из воды сейф, вмещавший 100 000 долларов. Об этом пишет bbc, передает УНН.

детали

Пара энтузиастов из города Нью - Йорк, США - Джеймс Кен и Барби Агостини-утверждают, что совершая "магнитную рыбалку" вытащили из озера в городе сейф, вмещавший примерно 100 000 долларов. Затем они позвонили в Департамент полиции Нью-Йорка (полиция Нью-Йорка), чтобы избежать юридических проблем. Как оказалось, впоследствии полиция сообщила им, что сейф не связан ни с одним преступлением.

Более того, - им разрешили хранить деньги.

Раньше мы находили много сейфов. А потом я увидел цифры и подумал: "это невозможно (..) Мы вытащили это, и это были большие стопки долбанных сотен. Это толстые штабеля - они насквозь промокли, они почти уничтожены - рассказал Джеймс Кейн.

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"В сейфе не было никаких удостоверений личности, никаких способов найти настоящую личность", — сказала г-жа Агостини. "[Полиция] сказала: "Ну что ж, поздравляю!"

справка

Рыбалка на магните заключается в том, чтобы протягивать леску с сильным магнитом через озера и реки и наблюдать за тем, что вытащено.

Пара рассказала, что они начали ловить рыбу на магнитах во время пандемии Covid-19. ранее они нашли гранаты времен Второй мировой войны, ружья девятнадцатого века и полноразмерный мотоцикл.

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