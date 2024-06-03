У Нью-Йорку рибалки витягли з озера сейф зі 100 000 доларів
Київ • УНН
Подружжя з Нью-Йорка, займаючись «магнітною риболовлею» в озері, витягли сейф зі 100 000 доларів, які їм дозволили залишити.
Подружжя з Нью-Йорку, які ловили магнітом предмети в озері в парку Корона, штат Нью-Джерсі, витягли з води сейф, що містив 100 000 доларів. Про це пише bbc, передає УНН.
Деталі
Пара ентузіастів з міста Нью-Йорк, США - Джеймс Кейн і Барбі Агостіні - стверджують, що здійснюючи "магнітну риболовлю" витягли з озера у місті сейф, що містив приблизно 100 000 доларів. Далі вони зателефонували до Департаменту поліції Нью-Йорка (NYPD), щоб уникнути юридичних неприємностей. Як виявилось, згодом поліція повідомила їм, що сейф не пов'язаний з жодним злочином.
Більше того, - їм дозволили зберігати гроші.
Раніше ми знаходили багато сейфів. А потім я побачив цифри і подумав: "Це неможливо (..) Ми витягли це, і це були великі стоси довбаних сотень. Це товсті штабелі — вони наскрізь промокли, вони майже знищені
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"У сейфі не було жодних посвідчень, жодних способів знайти справжню особу", — сказала пані Агостіні. "[Поліція] сказала: "Ну що ж, вітаю!"
Довідка
Риболовля на магніті полягає в тому, щоб протягувати волосінь із сильним магнітом через озера та річки та спостерігати за тим, що витягнуто.
Подружжя розповіло, що вони почали ловити рибу на магнітах під час пандемії Covid-19. Раніше вони знайшли гранати часів Другої світової війни, рушниці дев’ятнадцятого століття та повнорозмірний мотоцикл.
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