У Нью-Йорку рибалки витягли з озера сейф зі 100 000 доларів

ukenru
10:47 • 13044 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 26446 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 33506 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 54970 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 70289 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112289 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 136116 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139082 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 241095 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171178 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 21932 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 48438 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 28198 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 31912 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 16049 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 241096 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 362006 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 377219 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292594 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365566 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60484 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 77087 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88437 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170865 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173446 перегляди
Актуальне
У Нью-Йорку рибалки витягли з озера сейф зі 100 000 доларів

У Нью-Йорку рибалки витягли з озера сейф зі 100 000 доларів

Київ • УНН

 • 112676 перегляди

Подружжя з Нью-Йорка, займаючись «магнітною риболовлею» в озері, витягли сейф зі 100 000 доларів, які їм дозволили залишити.

Подружжя з Нью-Йорку, які ловили магнітом предмети в озері в парку Корона, штат Нью-Джерсі, витягли з води сейф, що містив 100 000 доларів. Про це пише bbc, передає УНН.

Деталі

Пара ентузіастів з міста Нью-Йорк, США - Джеймс Кейн і Барбі Агостіні - стверджують, що здійснюючи "магнітну риболовлю" витягли з озера у місті сейф, що містив приблизно 100 000 доларів. Далі вони зателефонували до Департаменту поліції Нью-Йорка (NYPD), щоб уникнути юридичних неприємностей. Як виявилось, згодом поліція повідомила їм, що сейф не пов'язаний з жодним злочином.

Image

Більше того, - їм дозволили зберігати гроші.

Раніше ми знаходили багато сейфів. А потім я побачив цифри і подумав: "Це неможливо (..) Ми витягли це, і це були великі стоси довбаних сотень. Це товсті штабелі — вони наскрізь промокли, вони майже знищені

- розповів Джеймс Кейн.

Австрієць знайшов у винному погребі кістки мамонта віком 40 000 років23.05.24, 18:29 • 101163 перегляди

"У сейфі не було жодних посвідчень, жодних способів знайти справжню особу", — сказала пані Агостіні. "[Поліція] сказала: "Ну що ж, вітаю!"

Довідка

Риболовля на магніті полягає в тому, щоб протягувати волосінь із сильним магнітом через озера та річки та спостерігати за тим, що витягнуто.

Image

Подружжя розповіло, що вони почали ловити рибу на магнітах під час пандемії Covid-19. Раніше вони знайшли гранати часів Другої світової війни, рушниці дев’ятнадцятого століття та повнорозмірний мотоцикл.

Археологи: на території Східного Тимору люди жили ще понад 40 тис. років тому23.05.24, 22:38 • 102858 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуУНН Lite
niu-iorkНью-Йорк
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37