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Археологи: на території Східного Тимору люди жили ще понад 40 тис. років тому

Археологи: на території Східного Тимору люди жили ще понад 40 тис. років тому

Київ • УНН

 • 102858 перегляди

Археологи знайшли кам'яні артефакти і кістки тварин у печері в Східному Тиморі, що свідчить про те, що стародавні люди жили там близько 44 000 років тому.

Разом із сусідніми Індонезією та Австралією цей регіон є місцем найдавніших свідчень людського життя. Про це пише УНН із посиланням на Nature Communications та Science Daily.

Деталі

Нове уявлення про те, де жили стародавні люди 30-40 тисяч років тому, пропонують кам'яні артефакти та кістки тварин, що були знайдені в печері на півночі Східного Тимору. Археологи з університетів Австралії та Великої Британії переконані, - знахідки в так званій скельній криївці Лайлі вказують на те, що близько 44 000 років тому там вже жили стародавні люди.

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Професор Австралійського національного університету і археолог Сью О'Коннор заявила, що нові результати досліджень дають уявлення про те, коли люди прибули на острів Тимор.

"Відсутність людей на острові Тимор раніше, ніж щонайменше 50 000 років тому, має велике значення, оскільки вказує на те, що ці ранні люди прибули на острів пізніше, ніж вважалося", - сказала О'Коннор.

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Відкриття найдавніших археологічних знахідок на території Східного Тимору дають змогу зрозуміти життя стародавніх людей у сусідніх Індонезії та Австралії.

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Доповнення

Острів Тимор розташований на південь від індонезійського острова Сулавесі.

Дослідники вважають, що знайдене там у 2021 році зображення бородавчастої свині охрою в натуральну величину, яке датується 45 500 роками, може бути найдавнішим наскальним малюнком на землі.

Басран Бурхан, індонезійський археолог із Південного Сулавесі сказав про відкриття, що "люди полювали на сулавесських бородавчастих свиней протягом десятків тисяч років".

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Ці свині були тваринами, яких найчастіше зображували на наскельних малюнках Льодовикового періоду на острові, що свідчить про те, що вони довгий час цінувалися і як їжа, і як центр творчої думки та художнього вираження

- сказав Бурхан.

Раніше команда знайшла малюнок віком 44 000 років в іншій печері Сулавесі, на якому зображені напівлюди-мисливці, які використовують щось, схоже на списи та мотузки, щоб переслідувати диких тварин. Відкриття цієї картини журнал Science назвав одним із 10 найкращих наукових відкриттів 2020 року.

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