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Археологи: на территории Восточного Тимора люди жили еще более 40 тыс. лет назад
Археологи нашли каменные артефакты и кости животных в пещере в Восточном Тиморе, что свидетельствует о том, что древние люди жили там около 44 000 лет назад.
Зеленский призвал мир к более решительной поддержке после российского удара по издательскому комплексу на Харьковщине
Вражеские ракетные удары разрушили крупный украинский издательский комплекс в Харьковской области, в результате чего погибли и были ранены люди, из-за отсутствия у Украины систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения для противодействия российским атакам.
Враг атакует: зафиксирована угроза баллистических ракет для южных областей из Крыма
Военно-Воздушные Силы Украины предупреждают о возможных ракетных ударах по южным регионам со стороны Крыма.
Сенат США готовит законопроект о санкциях против грузинских политиков из-за закона об иноагентах - СМИ
Сенат США готовит двухпартийный законопроект о введении санкций против грузинских политиков, ответственных за закон об иностранных агентах, который препятствует евроатлантической интеграции Грузии.
В белорусском селе возле границы с Украиной провели эвакуационные учения: что известно
В белорусском селе Жмурное вблизи украинской границы были проведены учения по "временному отселению населения", включавшие эвакуацию жителей через имитацию лесного пожара, с медицинским осмотром и размещением в гостинице.
ChatGPT получит доступ к архивам ряда СМИ для ответов на вопросы пользователей
OpenAI подписал соглашение с вероятной стоимостью более 250 миллионов долларов с News Corp (американский транснациональный медиахолдинг). Благодаря соглашению планируется научить ChatGPT работать с архивами ряда известных СМИ. ИИ получит доступ к контенту, защищенному авторским правом.
В Запорожье еще 28 школ начнут обучение в смешанном формате
Еще 28 школ в Запорожской области перейдут на смешанный онлайн- и офлайн-формат обучения из соображений безопасности на фоне частых предупреждений о воздушной опасности.
На Харьковщине практически не осталось безопасных мест - спикер ОВА
Комментируя ракетный обстрел 23 мая, пресс-секретарь Харьковской ОВА отметила, что до границы с россией всего 30 километров, поэтому город всегда находится в зоне риска.
Российский удар по типографии в Харькове: количество пострадавших возросло до 21
Российский ракетный удар по типографии в Основянском районе Харькова убил 7 и ранил 21 человека.
Осколок российской ракеты попал в сердце: в Одессе умер 4-летний ребенок, пострадавший во время обстрела 29 апреля
Количество жертв российского обстрела 29 апреля увеличилось до 8 человек. Сегодня в больнице Одессы умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка.