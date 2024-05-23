Археологи: на территории Восточного Тимора люди жили еще более 40 тыс. лет назад

Вместе с соседними Индонезией и Австралией этот регион является местом древнейших свидетельств человеческой жизни. Об этом пишет УНН с ссылкой на Nature Communications и Science Daily.

Детали

Новое представление о том, где жили древние люди 30-40 тысяч лет назад предлагают каменные артефакты и кости животных, которые были найдены в пещере на севере Восточного Тимора. Археологи из университетов Австралии и Великобритании убеждены, - находки в так называемом скальном убежище Лайли указывают на то, что около 44 000 лет назад там уже жили древние люди.

Профессор Австралийского национального университета и археолог Сью О'Коннор заявила, что новые результаты исследований дают представление о том, когда люди прибыли на остров Тимор.

Отсутствие людей на острове Тимор раньше, чем по меньшей мере 50 000 лет назад, имеет большое значение, поскольку указывает на то, что эти ранние люди прибыли на остров позже, чем считалось - сказала О'Коннор.

Открытия древнейших археологических находок на территории Восточного Тимора позволяют понять жизнь древних людей в соседних Индонезии и Австралии.

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Дополнение

Остров Тимор расположен к югу от индонезийского острова Сулавеси.

Исследователи считают, что найденное там в 2021 году изображение бородавчатой свиньи охрой в натуральную величину, которое датируется 45 500 годами, может быть самым древним наскальным рисунком на земле.

Басран Бурхан, индонезийский археолог из Южного Сулавеси сказал об открытии, что "люди охотились на сулавесских бородавчатых свиней в течение десятков тысяч лет".

"Эти свиньи были животными, которых чаще всего изображали на наскальных рисунках Ледникового периода на острове, что свидетельствует о том, что они долгое время ценились и как пища, и как центр творческой мысли и художественного выражения", - сказал Бурхан.

Ранее команда нашла рисунок возрастом 44 000 лет в другой пещере Сулавеси, на котором изображены полулюди-охотники, которые используют что-то, похожее на копья и веревки, чтобы преследовать диких животных.

Открытие этой картины журнал Science назвал одним из 10 лучших научных открытий 2020 года.

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