В Новороссийске сообщили о новой атаке БПЛА на нефтяной терминал "Шесхарис"
В Новороссийске дроны атаковали нефтяной терминал Шесхарис и промышленные объекты. Обломки упали на территорию предприятий и жилой дом города.
В российском Новороссийске в ночь на 6 апреля снова сообщили об атаке беспилотников и взрывах в районе промышленных объектов. По данным местных властей и OSINT-анализа, под удар мог попасть нефтяной терминал "Шесхарис", сообщают местные власти, Astra, пишет УНН.
Детали
Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что "обломки БПЛА" упали на территории двух предприятий в городе. По официальной версии, на одном из объектов возникло возгорание, которое якобы быстро ликвидировали.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также сообщил, что обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Информация о возможных пострадавших по состоянию на сейчас уточняется.
Под ударом мог быть ключевой нефтяной объект
В то же время издание Astra со ссылкой на собственный OSINT-анализ сообщило, что целью атаки, вероятно, стал перевалочный комплекс "Шесхарис". Такой вывод журналисты сделали на основе геолокации видео, обнародованного очевидцами.
"Шесхарис" является одним из важнейших нефтяных объектов на юге России. Терминал входит в структуру "Черномортранснефти" и используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры.
Информации о масштабах возможных повреждений объекта пока нет.
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажку05.04.26, 23:36 • 9850 просмотров