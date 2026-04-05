В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажку
Киев • УНН
В Новороссийске дроны атаковали порт и базу Черноморского флота. Обломки БПЛА повредили многоэтажку, в городе зафиксированы многочисленные пожары.
В Новороссийске в ночь на понедельник сообщили об атаке беспилотников, взрывах в районе порта и повреждениях жилой застройки. По предварительным данным, обломки БпЛА попали в многоквартирный дом, также поступают сообщения о возгораниях в разных частях города, сообщают местные свидетели и мониторинговые местные каналы, пишет УНН.
Подробности
По информации, появившейся в местных пабликах и Telegram-каналах, в городе раздавались взрывы, после чего жители начали сообщать об атаке на портовую инфраструктуру. Отдельно появились сообщения о зафиксированных прилетах в районе пункта базирования Черноморского флота рф в Новороссийске. Мониторинговые каналы предполагают, что под удар могли попасть носители крылатых ракет "Калибр", однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Обломки повредили жилой дом
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. По его словам, информация о пострадавших уточняется.
На месте работают экстренные и специальные службы. На базе школы №29 развернут пункт временного размещения для жителей.
Сообщают также о пожарах
Кроме того, поступает информация о возгорании в Восточном внутригородском районе Новороссийска. Туда также направили соответствующие службы.
Информация о масштабах повреждений, возможных жертвах и последствиях атаки по состоянию на сейчас уточняется.
