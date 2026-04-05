У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівку

У Новоросійську в ніч проти понеділка повідомили про атаку безпілотників, вибухи в районі порту та пошкодження житлової забудови. За попередніми даними, уламки БпЛА влучили в багатоквартирний будинок, також надходять повідомлення про займання в різних частинах міста, повідомляють місцеві свідки та моніторингові місцеві канали, пише УНН.

Деталі

За інформацією, яка з’явилася в місцевих пабліках і Telegram-каналах, у місті лунали вибухи, після чого жителі почали повідомляти про атаку на портову інфраструктуру. Окремо з’явилися повідомлення про зафіксовані прильоти в районі пункту базування Чорноморського флоту рф у новоросійську. Моніторингові канали припускають, що під удар могли потрапити носії крилатих ракет "Калібр", однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Уламки пошкодили житловий будинок

Мер новоросійська андрій кравченко повідомив, що уламки безпілотника влучили у багатоквартирний будинок у Південному внутрішньоміському районі. За його словами, інформація про постраждалих уточнюється.

Прикордонники знищили три ворожі РСЗВ та РЛС "Зоопарк" на Гуляйпільському напрямку

На місці працюють екстрені та спеціальні служби. На базі школи №29 розгорнули пункт тимчасового розміщення для мешканців.

Повідомляють також про пожежі

Крім того, надходить інформація про займання у Східному внутрішньоміському районі новоросійська. Туди також направили відповідні служби.

Інформація про масштаби пошкоджень, можливі жертви та наслідки атаки станом на зараз уточнюється.

Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі